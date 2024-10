Calciomercato Milan – Schira: “Theo Hernandez vuole restare in rossonero” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nicolò Schira, esperto di Calciomercato, ha chiarito la posizione di Theo Hernandez riguardo il rinnovo di contratto con il Milan Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Schira: “Theo Hernandez vuole restare in rossonero” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nicolò, esperto di, ha chiarito la posizione diriguardo il rinnovo di contratto con il

Calciomercato Milan - agente Theo Hernandez : è da giugno che non parliamo con la società. E sul futuro… - Quante volte ho chiamato io un giornalista lì in Italia? Mai. Non abbiamo nessuna proposta sul tavolo, non abbiamo nessun offerta da parte del club… Poi c’è la voce che Theo Hernandez attraverso il suo agente avrebbe chiesto ben 8 milioni di euro netti a stagione per di rimanere a Milano, al Milan. (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - la Juventus si fa avanti per Theo Hernandez. La proposta - Sanno, e ne sono convinti, che Theo possa esprimersi al meglio in un ambiente diverso. Il Milan rimane sulla sua posizione. Un affare. Oggi più che mai dopo l’ennesimo rosso da capitano. Quale valore? Oggi Theo vale 45-50 milioni. Pronto a offirre al giocatore quanto da lui richiesto… L'articolo Calciomercato Milan, la Juventus si fa avanti per Theo Hernandez. (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan – Daniel Maldini può tornare? Nel contratto c’è una postilla … - Daniel Maldini, attaccante del Monza, potrebbe tornare al Milan in futuro: nel contratto, infatti, c'è una postilla che lo rende possibile. (Pianetamilan.it)

Calciomercato Milan - Davide Calabria ai saluti? La situazione - Il capitano sembrerebbe, in ogni caso, sempre più vicino alla conclusione della sua esperienza in rossonero. Una situazione che non ha fatto altro che aumentare le voci, le speculazioni sul futuro del calciatore classe 1996. Tanto che, qualora non dovessero esserci novità sul fronte rinnovo e se il Milan dovese trovare un sostituto. (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - la clausola per Maldini : tutto quello che c’è da sapere sul giocatore del Monza - Daniel Maldini ha ottenuto la prima convocazione in Nazionale e gode della stima del ct Spalletti Il calciomercato Milan tiene sotto la lente di ingrandimento il rendimento di Daniel Maldini al Monza. MALDINI INTER – «Anche altri giocatori […]. Secondo la Repubblica, questi sono gli importanti aggiornamenti sul calciatore che in qualche modo è ancora legato ai rossoneri. (Calcionews24.com)