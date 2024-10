Brutta notizia su Sonia Bruganelli, l’annuncio da Ballando con le stelle: “Ha avuto un incidente” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’avventura televisiva di Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle sta diventando sempre più complicato. Nonostante l’impegno e le lezioni private con il fidanzato Angelo Madonia, la produttrice televisiva ha ricevuto più critiche che complimenti. Peggio di lei, secondo i giudici, c’è solo Furkan Palali, l’attore della serie Terra Amara. E ora, come se non bastasse, Sonia ha subito anche un incidente durante gli allenamenti. Sonia, insieme al suo partner di ballo Carlo Aloia, sta cercando di migliorare le sue prestazioni, ma i progressi sulla pista sembrano essere più lenti del previsto. La critica più dura è arrivata da Selvaggia Lucarelli, che ha commentato: “In quella pista sei piccola”, una frase che Sonia ha preso sul personale. “Abbiamo una cosa da dirvi su di loro”. Tuttivip.it - Brutta notizia su Sonia Bruganelli, l’annuncio da Ballando con le stelle: “Ha avuto un incidente” Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’avventura televisiva dicon lesta diventando sempre più complicato. Nonostante l’impegno e le lezioni private con il fidanzato Angelo Madonia, la produttrice televisiva ha ricevuto più critiche che complimenti. Peggio di lei, secondo i giudici, c’è solo Furkan Palali, l’attore della serie Terra Amara. E ora, come se non bastasse,ha subito anche undurante gli allenamenti., insieme al suo partner di ballo Carlo Aloia, sta cercando di migliorare le sue prestazioni, ma i progressi sulla pista sembrano essere più lenti del previsto. La critica più dura è arrivata da Selvaggia Lucarelli, che ha commentato: “In quella pista sei piccola”, una frase cheha preso sul personale. “Abbiamo una cosa da dirvi su di loro”.

