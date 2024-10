Sport.periodicodaily.com - Bosnia-Germania: le probabili formazioni

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 3 di Lega A di Nations League 2024/2025. I tedeschi puntano a mettere in cassaforte la qualificazione contro ici che invece devono inseguirla.si giocherà venerdì 11 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Poljie di Zenica.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Ici devono provare a fare bottino pieno per rientrare nel discorso qualificazione, magari sfruttando il fattore casalingo. Fin quì lo score della Nazionale di Barbarez dice una sconfitta ed un pareggio, rispettivamente contro Olanda e Ungheria, che valongono il momentaneo ultimo posto in classifica insieme ai magiari. I tedeschi hanno invece l’occasione di allungare ulteriormente in classifica, ipotecando il passaggio alla Final Four.