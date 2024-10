Attrice Francesca Carocci morta per miocardite, indagati due medici: scambiata per un attacco d'ansia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) indagati due medici dell'Aurelia Hospital di Roma: l'accusa è di aver scambiato la miocardite che è costata la vita all'Attrice 28enne Francesca Carocci con un attacco d'ansia Notizie.virgilio.it - Attrice Francesca Carocci morta per miocardite, indagati due medici: scambiata per un attacco d'ansia Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)duedell'Aurelia Hospital di Roma: l'accusa è di aver scambiato lache è costata la vita all'28ennecon und'

