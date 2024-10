Ascolti tv martedì 8 ottobre: Nato il sei ottobre, Temptation Island, È sempre Cartabianca (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ascolti tv martedì 8 ottobre 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 8 ottobre 2024? Su Rai 1 è andato in onda Nato il sei ottobre. Su Rai 3 Le ragazze. Su Rete 4 È sempre Cartabianca. Su Canale 5 Temptation Island. Su Italia 1 Killer Elite. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv martedì 8 ottobre 2024? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Tpi.it - Ascolti tv martedì 8 ottobre: Nato il sei ottobre, Temptation Island, È sempre Cartabianca Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)tv2024: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2024? Su Rai 1 è andato in ondail sei. Su Rai 3 Le ragazze. Su Rete 4 È. Su Canale 5. Su Italia 1 Killer Elite. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2024? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

