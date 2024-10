Arrestato il ladro delle offerte in chiesa, ha incendiato la casa che il parroco dava alle persone in difficoltà | VIDEO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un 29enne, già noto ai carabinieri, è stato individuato quale responsabile di furti e danneggiamenti che avevano interessato una chiesa di Vejano nel corso dell’estate.Ieri sera i carabinieri hanno infatti eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dalla Viterbotoday.it - Arrestato il ladro delle offerte in chiesa, ha incendiato la casa che il parroco dava alle persone in difficoltà | VIDEO Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un 29enne, già noto ai carabinieri, è stato individuato quale responsabile di furti e danneggiamenti che avevano interessato unadi Vejano nel corso dell’estate.Ieri sera i carabinieri hanno infatti eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dalla

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma. Giubileo 2025. Nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo convegno dal titolo “Carabinieri Porta di Speranza” - Cronache Cittadine ROMA – Nella mattinata di oggi, 8 Ottobre, presso la Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma, organizzato L'articolo Roma. . Giubileo 2025. Nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo convegno dal titolo “Carabinieri Porta di Speranza” sembra essere il primo su ... (Cronachecittadine.it)

Summonte - Carabinieri in chiesa per difendere gli anziani dalle truffe - Comunicato stampa Carabinieri prov. L’iniziativa rientra in un progetto a più ampia diffusione su tutto il territorio nazionale e si rivolge in particolare alla popolazione anziana, troppo spesso vittima di malviventi senza scrupoli che tentano di appropriarsi dei loro beni. Oggi, a ... (Puntomagazine.it)

Carabinieri in chiesa per difendere gli anziani dalle truffe - Prosegue nelle chiese dell’Irpinia la campagna di sensibilizzazione contro le truffe organizzata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, con l’obiettivo di tutelare in particolare la popolazione anziana, spesso vittima di truffatori senza scrupoli. Questo progetto, parte di una più... (Avellinotoday.it)

Carabinieri in tour in Chiesa per difendere gli anziani dalle truffe - Al termine della messa, i Carabinieri delle stazioni locali incontrano gli anziani delle comunità irpine per informarli sui pericoli delle truffe e fornire utili consigli su come difendersi. L’iniziativa rientra in un progetto a più ampia diffusione su tutto il territorio nazionale e si rivolge in ... (Anteprima24.it)

Choc in chiesa - come hanno beccato il 38enne ‘seriale’ : arrestato dai carabinieri - In un’occasione, è riuscito a entrare in possesso di una chiave originale rubata precedentemente, facilitando così l’accesso ai luoghi sacri. Questo modus operandi ha sollevato preoccupazioni tra i membri delle comunità locali, che si sono sentiti vulnerabili e insicuri nei propri luoghi di ... (Caffeinamagazine.it)