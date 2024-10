Arisa, il nuovo brano è Canta ancora, scritto per il film Il ragazzo dai pantaloni rosa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Canta ancora è il nuovo brano di Arisa, la colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa Canta ancora è il nuovo brano di Arisa, capace di toccare le corde più profonde dell’anima e di rendere omaggio al coraggio delle madri, una carezza per i cuori colpiti dal dolore. Esce venerdì 11 ottobre e parla di amore, di protezione e di quel legame indissolubile che lega una madre e suo figlio. La canzone affronta, in modo molto delicato, il tema del bullismo ed è la colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa diretto da Margherita Ferri, in uscita il 7 novembre, che racconta la storia di Andrea Spezzacatena, che tre giorni dopo aver festeggiato il quindicesimo compleanno si toglie la vita. Il film verrà presentato in anteprima al Festival del Cinema di Roma il 24 ottobre. .com - Arisa, il nuovo brano è Canta ancora, scritto per il film Il ragazzo dai pantaloni rosa Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è ildi, la colonna sonora delIldaiè ildi, capace di toccare le corde più profonde dell’anima e di rendere omaggio al coraggio delle madri, una carezza per i cuori colpiti dal dolore. Esce venerdì 11 ottobre e parla di amore, di protezione e di quel legame indissolubile che lega una madre e suo figlio. La canzone affronta, in modo molto delicato, il tema del bullismo ed è la colonna sonora delIldaidiretto da Margherita Ferri, in uscita il 7 novembre, che racconta la storia di Andrea Spezzacatena, che tre giorni dopo aver festeggiato il quindicesimo compleanno si toglie la vita. Ilverrà presentato in anteprima al Festival del Cinema di Roma il 24 ottobre.

