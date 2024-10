Archiviato il caso Grillo-Onorato: nessun traffico di influenze (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È stata archiviata l'indagine milanese che vedeva accusati di traffico di influenze illecite Beppe Grillo e Vincenzo Onorato, patron del gruppo Moby. La procura aveva inizialmente ipotizzato una presunta mediazione illecita da parte del fondatore del M5s.Di fatto, tra il 2018 e il 2019 in Milanotoday.it - Archiviato il caso Grillo-Onorato: nessun traffico di influenze Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È stata archiviata l'indagine milanese che vedeva accusati didiillecite Beppee Vincenzo, patron del gruppo Moby. La procura aveva inizialmente ipotizzato una presunta mediazione illecita da parte del fondatore del M5s.Di fatto, tra il 2018 e il 2019 in

