“Voglio tr***re con lui”. Cecilia Rodriguez choc, il video finisce sul web: fan senza parole (Di martedì 8 ottobre 2024) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno trascorso un fine settimana in Polonia. La coppia ha scelto questo angolo d’Europa come meta ideale per una pausa romantica, lontana dal trambusto quotidiano. Circondati da scenari naturali, i due hanno avuto l’opportunità di staccare la spina e godere della bellezza delle foreste e incantevoli sentieri. I due si sono concessi una vacanza a tre mesi dal matrimonio da favola in Toscana. “Non dimenticherò mai niente di quei giorni, tornerei indietro solo per rivivere quelle bellissime emozioni” ha detto Cecilia condivide sui social uno scatto in cui lei e Ignazio, 32 anni, si scambiano uno sguardo da veri innamorati. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti per la prima volta sette anni fa nella casa del Grande Fratello Vip nel 2017. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024)e Ignazio Moser hanno trascorso un fine settimana in Polonia. La coppia ha scelto questo angolo d’Europa come meta ideale per una pausa romantica, lontana dal trambusto quotidiano. Circondati da scenari naturali, i due hanno avuto l’opportunità di staccare la spina e godere della bellezza delle foreste e incantevoli sentieri. I due si sono concessi una vacanza a tre mesi dal matrimonio da favola in Toscana. “Non dimenticherò mai niente di quei giorni, tornerei indietro solo per rivivere quelle bellissime emozioni” ha dettocondivide sui social uno scatto in cui lei e Ignazio, 32 anni, si scambiano uno sguardo da veri innamorati.e Ignazio Moser si sono conosciuti per la prima volta sette anni fa nella casa del Grande Fratello Vip nel 2017.

