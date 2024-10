VIDEO / La denuncia di lady Serginho: “Buttate il vape, ha ucciso mio figlio” (Di martedì 8 ottobre 2024) In un post su Instagram, Lia Paiva, moglie dell'ex Milan Serginho, ha raccontato la tragica perdita del figlio Diego, avvenuta lo scorso 7 agosto Il 7 agosto è morto il figlio di Serginho: la mamma racconta le cause Golssip.it - VIDEO / La denuncia di lady Serginho: “Buttate il vape, ha ucciso mio figlio” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di martedì 8 ottobre 2024) In un post su Instagram, Lia Paiva, moglie dell'ex Milan, ha raccontato la tragica perdita delDiego, avvenuta lo scorso 7 agosto Il 7 agosto è morto ildi: la mamma racconta le cause

“Non fumate il vape - questa roba ha ucciso il mio Diego” : la denuncia di Lia Paiva - moglie di Serginho - dopo la morte del figlio - Credevamo fosse stato infettato durante Jiu Jitsu“, spiega nel video Lia Paiva, facendo riferimento all’arte marziale brasiliana praticata da Diego Serginho. “Vi voglio dire che il vape uccide“. In un lungo video Lia Paiva, moglie dell’ex terzino del Milan Serginho, racconta che cosa ha provocato ... (Ilfattoquotidiano.it)

Serginho - è morto il figlio Diego - aveva 20 anni - Terribile lutto per Serginho, è morto il figlio Diego. Sui social il Milan ha espresso tutto il suo cordoglio per il suo ex numero 27: “Ci stringiamo attorno a Serginho e alla sua famiglia per la tragica e prematura scomparsa del figlio Diego. . Sempre nei nostri cuori”, si legge in un post ... (Italiasera.it)

È morto Diego Serginho - figlio 20enne dell’ex calciatore del Milan - . Il brasiliano non ha mai giocato al Monza, ma la vicinanza e il legame con Adriano Galliani ha portato alla nota di cordoglio anche della società brianzola: “Adriano Galliani e il Monza sono vicini a Serginho per la scomparsa di Diego”, queste le parole nel post di X del Monza. Sempre nei ... (Ilgiorno.it)