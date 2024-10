Dailyshowmagazine.com - Un embrujo: l’amore proibito tra Eliseo e Felipa

(Di martedì 8 ottobre 2024) Uno dei film proiettati durante la Muestra de Cine Mexicano si chiama “Un”. Il film è presentato come un omaggio a Bertha Navarro, cineasta e produttrice fondamentale per la cultura cinematografica messicana. Realizzato nel 1998, si tratta di una pellicola sentimentale e drammatica diretta da Carlos Carrera. La trama “Un” narra la storia di un adolescente di 13 anni,(Mario Zaragoza), che, durante gli anni ‘30, va a scuola insieme ai suoi coetanei. È lì che conosce per la prima volta, un amore segreto,, quasi impensabile. La sua maestra(Blanca Guerra), infatti, ogni mattina lo chiama a casa sua per svolgere i lavori domestici. Tra i due nasce un sentimento, che i protagonisti vivono attraverso i rapporti a cui si lasciano andare.