Umbria viadotti sotto analisi I controlli dell’Anas

(Di martedì 8 ottobre 2024) Perugia, 8 ottobre 2024 – Nell’ambito deiperiodici che Anas esegue su tutti i ponti edella rete stradale in gestione, nei giorni scorsi una squadra di tecnici specializzati ha eseguito delle verifiche approfondite su uno dei ponti ad arco della strada statale 3 Flaminia, nel comune di Spoleto (località Strettura) in provincia di Perugia., i congrolli Anas aiUtilizzando un ponteggio mobile (by-bridge) che consente agli operatori di raggiungere la parte inferiore dell’impalcato e l’arcostante direttamente dalla strada, i tecnici Anas hanno installato dei particolari sensori in diversi punti dell’opera. Durante la notte sono state quindi eseguite 3 prove di carico, utilizzando fino a 6 mezzi pesanti da 40 tonnellate per un carico complessivo pari a 240 tonnellate.