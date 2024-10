Troupe Tg3 aggredita in Libano, c’è un morto: il racconto shock dell’inviata (Di martedì 8 ottobre 2024) In Libano si continua a combattere. Una Troupe del Tg3 è stata aggredita da un gruppo di persone. C’è un morto. Il racconto dell’inviata In Libano si continua a combattere ormai senza sosta. Israele nei giorni scorsi ha intensificato gli attacchi in questa zona per colpire Hezbollah e i miliziani nelle ultime ore hanno aumentato i lanci di razzi nei confronti di Tel Aviv. Una situazione che continua ad andare avanti su un filo molto sottile: il rischio di una guerra allargata è sempre molto alto. Una Troupe del Tg3 è stata aggredita in Libano (Ansa) – cityrumors.itCombattimenti che stanno aumentando anche la tensione nei confronti dei giornalisti. L’ultima a finire nel mirino di un gruppo di persone, tra cui un uomo armato, è stata una Troupe italiana. A raccontare nei dettagli quanto successo in Libano è stata diretta mente Lucia Goracci durante l’edizione del Tg3 delle 12. Cityrumors.it - Troupe Tg3 aggredita in Libano, c’è un morto: il racconto shock dell’inviata Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Insi continua a combattere. Unadel Tg3 è statada un gruppo di persone. C’è un. IlInsi continua a combattere ormai senza sosta. Israele nei giorni scorsi ha intensificato gli attacchi in questa zona per colpire Hezbollah e i miliziani nelle ultime ore hanno aumentato i lanci di razzi nei confronti di Tel Aviv. Una situazione che continua ad andare avanti su un filo molto sottile: il rischio di una guerra allargata è sempre molto alto. Unadel Tg3 è statain(Ansa) – cityrumors.itCombattimenti che stanno aumentando anche la tensione nei confronti dei giornalisti. L’ultima a finire nel mirino di un gruppo di persone, tra cui un uomo armato, è stata unaitaliana. A raccontare nei dettagli quanto successo inè stata diretta mente Lucia Goracci durante l’edizione del Tg3 delle 12.

