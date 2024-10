Trenord, bloccata la linea tra Como e Milano Cadorna per un guasto elettrico (Di martedì 8 ottobre 2024) Un'altra mattinata drammatica per i pendolari che utilizzano il treno per spostarsi. Sono diversi i problemi sorti già dalle prime ore della mattina. Dalle 4:30 di oggi è sospesa la circolazione lungo la linea Saronno-Milano a causa di un grave guasto alla linea elettrica nei pressi della Quicomo.it - Trenord, bloccata la linea tra Como e Milano Cadorna per un guasto elettrico Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un'altra mattinata drammatica per i pendolari che utilizzano il treno per spostarsi. Sono diversi i problemi sorti già dalle prime ore della mattina. Dalle 4:30 di oggi è sospesa la circolazione lungo laSaronno-a causa di un graveallaelettrica nei pressi della

Guasto alla linea elettrica a Garbagnate - sospesa la circolazione ferroviaria tra Milano Bovisa e Saronno - Guasto alla linea elettrica a Garbagnate Milanese (Milano) che ha portato alla sospensione della circolazione ferroviaria tra Milano Bovisa e Saronno. I tecnici sono a lavoro per ripristinare il guasto. Caos per i pendolari.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Guasto alla linea elettrica - treni fermi tra Saronno e Milano Bovisa : mattinata di passione per migliaia di pendolari - Per migliaia di pendolari, ancora una volta costretti a fare i conti con grossi disagi a fronte di una pioggia al momento assolutamente nella norma, l’auspicio è che la situazione torni alla normalità almeno per l’orario di rientro dal lavoro. 30 da Trenord. Guasto alla linea elettrica nella ... (Ilgiorno.it)

Guasto alla linea elettrica - treni fermi fra Saronno e Milano Bovisa : mattinata di passione per migliaia di pendolari - Per migliaia di pendolari, ancora una volta costretti a fare i conti con grossi disagi a fronte di una pioggia al momento assolutamente nella norma, l’auspicio è che la situazione torni alla normalità almeno per l’orario di rientro dal lavoro. 30 da Trenord. E’ un avviso di ‘Grave Criticità’, ... (Ilgiorno.it)