Temptation Island 12, le anticipazioni della quinta puntata (Di martedì 8 ottobre 2024) Questa sera andrà in onda la quinta puntata della dodicesima edizione di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Come mostrato nella seconda puntata, la coppia formata da Fabio Mascaro e Sara El Moudden, dopo un falò di confronto anticipato, hanno deciso di uscire insieme. Nella quarta puntata, Diandra Pecchioli e Valerio Palma hanno invece deciso di uscire separati. Dunque cinque coppie hanno proseguito il loro viaggio nei sentimenti. Ovvero: Michele Varriale e Millie Moi, Federica Petagna e Alfonso D’Apice, Anna Acciardi e Alfred Ekhator, Titty Scialò e Antonio Maietta, Mirco Rossi e Giulia Duranti. Cosa succederà nella puntata di stasera, martedì 8 ottobre? A fornire qualche anticipazione ci ha pensato la pagina Instagram del reality, che ha pubblicato diversi video. Il primo, è dedicato alla coppia formata da Mirco e Giulia. Isaechia.it - Temptation Island 12, le anticipazioni della quinta puntata Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Questa sera andrà in onda ladodicesima edizione di, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Come mostrato nella seconda, la coppia formata da Fabio Mascaro e Sara El Moudden, dopo un falò di confronto anticipato, hanno deciso di uscire insieme. Nella quarta, Diandra Pecchioli e Valerio Palma hanno invece deciso di uscire separati. Dunque cinque coppie hanno proseguito il loro viaggio nei sentimenti. Ovvero: Michele Varriale e Millie Moi, Federica Petagna e Alfonso D’Apice, Anna Acciardi e Alfred Ekhator, Titty Scialò e Antonio Maietta, Mirco Rossi e Giulia Duranti. Cosa succederà nelladi stasera, martedì 8 ottobre? A fornire qualche anticipazione ci ha pensato la pagina Instagram del reality, che ha pubblicato diversi video. Il primo, è dedicato alla coppia formata da Mirco e Giulia.

