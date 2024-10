Zon.it - Studentessa Aggredita da Due Coetanee durante la Pausa: Video dell’Incidente Diventa Virale a Merano

(Di martedì 8 ottobre 2024) Un grave episodio di bullismo ha scosso la comunità scolastica dilaallo “School Village” di via Wolf, unaè statada due. La ragazza, di corporatura minuta, è stata colpita ripetutamente con schiaffi e pugni, ricevendo anche colpi alla nuca. Nonostante abbia cercato di evitare il confronto, incassando i colpi per ben tre volte senza reagire, alla fine la vittima ha tentato di difendersi per evitare ulteriori violenze. Ciò che rende l’accaduto ancora più preoccupante è l’atteggiamento passivo dei compagni presenti, che sono rimasti a guardare senza intervenire o prestare aiuto. L’episodio è stato ripreso con deiche sono stati successivamente postati sui social media,ndo rapidamente virali. La diffusione delle immagini ha suscitato indignazione e preoccupazione tra genitori, insegnanti e cittadini.