Seal la plug-in che fa la differenza (Di martedì 8 ottobre 2024) I cinesi sono arrivati e il loro ingresso nel mercato dell'auto europeo ha già lasciato il segno. Con la nuova BYD Seal U DM-i arriva una vera e propria svolta, perché il grande Suv della casa cinese entra in diretta concorrenza con i colossi dell'auto tedesca e a prezzi molto più vantaggiosi. Meno di cinquantamila euro per uno Sport Utilities Vehicle contro gli oltre sessanta della concorrenza più qualificata, fanno tutta la differenza del mondo. La qualità poi è di livello “europeo”, le rifiniture attente al minimo dettaglio e anche nella nuova versione plug-in la qualità di guida è molto simile alla già nota espressione elettrica. La Seal U DM-i è un SUV molto spazioso per i passeggeri, molto evoluto a livello di ausili alla guida e infotainment e decisamente scattante in rapporto a un peso di poco più di 2.100 kg. Iltempo.it - Seal la plug-in che fa la differenza Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) I cinesi sono arrivati e il loro ingresso nel mercato dell'auto europeo ha già lasciato il segno. Con la nuova BYDU DM-i arriva una vera e propria svolta, perché il grande Suv della casa cinese entra in diretta concorrenza con i colossi dell'auto tedesca e a prezzi molto più vantaggiosi. Meno di cinquantamila euro per uno Sport Utilities Vehicle contro gli oltre sessanta della concorrenza più qualificata, fanno tutta ladel mondo. La qualità poi è di livello “europeo”, le rifiniture attente al minimo dettaglio e anche nella nuova versione-in la qualità di guida è molto simile alla già nota espressione elettrica. LaU DM-i è un SUV molto spazioso per i passeggeri, molto evoluto a livello di ausili alla guida e infotainment e decisamente scattante in rapporto a un peso di poco più di 2.100 kg.

Seal la plug-in che fa la differenza - I cinesi sono arrivati e il loro ingresso nel mercato dell’auto europeo ha già lasciato il segno. Con la nuova BYD Seal U DM-i ... (iltempo.it)

The best Prime Day deals under $25 - I found the best October Prime Day 2024 deals you can shop that are under $25 from skin care to tech and more. (aol.com)

10 money-savvy tips that could save you up to £418 a year on your energy bills - If you have an older home with a suspended timber floor, draughtproofing your floors with a product such as Draughtex – which can be inserted between floorboard gaps – can save you £40 a year and make ... (metro.co.uk)