Se Mi Lasci Non Vale su Rai2 è copia di Temptation Island? VIDEO

Con Temptation Island che continua a dominare gli ascolti di Canale 5, la Rai ha deciso di lanciare il suo guanto di sfida con un nuovo docu-reality che sembra, per molti versi, una versione riveduta e corretta del format di Maria De Filippi. A fine ottobre arriverà Se Mi Lasci Non Vale su Rai2, condotto da Luca Barbareschi, un programma che mette al centro sei coppie in crisi, pronte a decidere se continuare insieme o separarsi. Il rischio che questo nuovo show venga percepito come una copia di Temptation Island è dietro l'angolo. Barbareschi, attuale concorrente di Ballando con le Stelle, presentando il programma, lo ha definito un "esperimento sociale" più che un classico reality. Un docu-reality, come ha spiegato in un'intervista a Libero, che mira a esplorare le dinamiche delle relazioni attraverso prove, candid camera e percorsi emotivi.

