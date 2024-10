Scomparsa Maddie McCann assolto il principale sospettato Christian Brueckner dalle accuse di stupro Ma un compagno di cella rivela | Mi ha confessato di aver rapito una bambina

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nonostante le pesantirivolte aper anni di essere stato il carnefice della piccolaa 4 anni il 3 maggio 2007 in Portogallo, il tribunale di Braunschweing lo ha dichiarato innocentedi, separate dalladella. Il 47enne rimarrà comunque in carcere fino al settembre del 2025 per scontare la pena di una condanna separata per. I giudici tedeschi sono ormai certi che la piccolaè morta, ma il suo caso è rimasto irrisolto. Lerivolte aper ladiDurante il processo l’uomo ha dovuto difendersidi 3 stupri e 2 casi di abusi sessuali su minori, tutti avvenuti in Portogallo tra il 2000 e il 2017. È stato ritenuto non colpevole, benché le autorità portoghesi nutrano forti dubbi sulla sua innocenza.