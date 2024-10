Ilgiorno.it - Santa Maria delle Stelle e San Gerardo. Accordo sotto il segno della cicogna

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Medici in condivisione, attività in rete, gestione efficacepatologie complesse e percorsi personalizzati per gravidanze o nascite a rischio: fradi Melzo e Sandi Monza stretta di mano eil. Ma soprattuttosicurezza e del benesserepazienti e dei neonati. Il protocollo di collaborazione fra le due unità di ostetricia è stato siglatol’egida di Regione Lombardia e ha l’obiettivo di remare forte e all’unisono contro la carenza, anche nelle corsie dei fiocchi rosa e azzurri, di medici specialisti.