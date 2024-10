Ilrestodelcarlino.it - Salvate il pino del mare: "Piegato dalla libecciata, ma si può non tagliarlo"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Pesaro, 8 ottobre 2024 – "Stiamo ragionando da oltre una settimana per capire se è possibile salvare e quali tecniche adottare per il grandemarittimo che si è inclinato per il vento di garbino davanti alle colonie di Villa Marina", dice il presidente dell’Aspes Luca Pieri. Perché quell’antico’ alberogrande chioma che ha fatto l’effetto vela, si èandando ad adagiarsi sulle cancellate proprio delle colonie. Ieri su questo albero si sono riaccesi i fari perché Roberto Malini del gruppo "EveryOne" aveva inviato un appello all’amministrazione proprio per salvarlo. "Io non sono un botanico – dice Malini – ma per quel poco che me ne intendo credo che questo albero monumentale non sia malato, per cui si potrebbe salvare". Un appello quello di questa associazione che non ha raggiunto solamente il Comune ma anche la Soprintendenza.