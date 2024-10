Salt | la spiegazione del finale del film con Angelina Jolie

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di martedì 8 ottobre 2024): ladeldelconIldel 2010 ha come protagonistanel ruolo di Evelyn, un’agente della CIA accusata di essere una spia russa. Il, diretto da Phillip Noyce (Sotto il segno del pericolo, Il collezionista di ossa), rivela che lo è, ma c’è molto di più. Lavora come agente doppiogiochista, è stata creata per spiare la Russia e aspetta di essere attivata, ma sono successe molte cose da quando è stata inserita da bambina in un programma segreto russo. Ha conosciuto un uomo (August Diehl), si è innamorata e si è sposata. Si è costruita una vita. E poi c’è il motivo per cui è stata resa un agente dormiente. Ilrivela però che non era l’unica spia russa bambina e che anche qualcuno che non aveva mai sospettato lo è.