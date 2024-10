Roma, infortunio El Shaarawy: lieve stiramento al polpaccio. I tempi di recupero (Di martedì 8 ottobre 2024) Sospiro di sollievo per Ivan Juric. L`infortunio di Stephan El Shaarawy non è serio come si credeva. L`esterno, uscito acciaccato nel match Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Sospiro di sollievo per Ivan Juric. L`di Stephan Elnon è serio come si credeva. L`esterno, uscito acciaccato nel match

Roma : stiramento al polpaccio per El Shaarawy - obiettivo Inter - L’attaccante cercherà di recuperare nell’arco della sosta dedicata agli impegni nazionali, in modo da poter rientrare in campo contro l’Inter, nel match previsto per il 20 ottobre. The post Roma: stiramento al polpaccio per El Shaarawy, obiettivo Inter appeared first on SportFace. . Nel corso ... (Sportface.it)

Dybala ed El Shaarawy - gli infortuni in casa Roma prima dell’Inter - La situazione infortuni in casa giallorossa – che si aggiungono a Paulo Dybala -, prima della sfida con l’Inter dopo la sosta. Dopo un contrasto, l’esterno ha applicato una borsa del ghiaccio sulla zona colpita, e al suo posto è entrato Nicola Zalewski, reintegrato in squadra dopo un periodo fuori ... (Inter-news.it)

Roma - infortunio per El Shaarawy : cosa si è fatto e quando torna - Inizia in salita la gara della Roma a Monza: dopo 19 minuti finisce la partita di Stephan El Shaarawy. Il numero 92 giallorosso, infatti, è... (Calciomercato.com)