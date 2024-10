Rischio incendio, Stellantis richiama 150.000 Jeep ibride (Di martedì 8 ottobre 2024) Il gruppo automobilistico ha spiegato che un'indagine interna ha scoperto che 13 veicoli, parcheggiati e spenti, hanno preso fuoco Imolaoggi.it - Rischio incendio, Stellantis richiama 150.000 Jeep ibride Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il gruppo automobilistico ha spiegato che un'indagine interna ha scoperto che 13 veicoli, parcheggiati e spenti, hanno preso fuoco

Incendio in un'abitazione - ponteggio a rischio per le alte temperature - Momenti di paura nel tardo pomeriggio a Barcellona Pozzo di Gotto. Intorno alle 19 un incendio è divampato all'interno di un'abitazione in zona Calderà e le alte temperature stanno mettendo a rischio un'impalcatura installata lungo la facciata del palazzo. Sul posto diverse squadre di vigili... (Messinatoday.it)

Incendio discarica Malagrotta : procura chiuede indagini. In nove a rischio processo - In nove a rischio processo a Roma per il vasto incendio scoppiato alla vigilia del Natale 2023 all’impianto per lo smaltimento dei rifiuti di Malagrotta. La procura della Capitale, guidata da Francesco Lo Voi, ha chiuso l’indagine coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo e affidata ai... (Romatoday.it)

Auto elettriche - c’è un maggior rischio di incendio? Sicurezza - costi e batterie : la parola all’esperto - Per altro, si va verso l’uso di batterie allo stato solido, più sicure rispetto a quelle attuali, con elettroliquido. Una ricarica eseguita in maniera impropria rappresenta un potenziale rischio. Non solo sicurezza. Per una scelta davvero ecologica bisognerebbe ricaricare i veicoli con energia ... (Ilgiorno.it)