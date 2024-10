Primo caso autoctono di ‘febbre Dengue' in Toscana (Di martedì 8 ottobre 2024) Sesto Fiorentino (Firenze), 8 ottobre 2024 – Primo caso autoctono di ‘febbre Dengue' in Toscana. Il contagio è stato rilevato in un uomo residente a Sesto Fiorentino. La catena di trasmissione del virus avrebbe seguito questo percorso: i suoi parenti sarebbero stati a Fano nelle scorse settimane dove c’è un importante cluster autoctono di Dengue. Nel ritorno a Sesto Fiorentino la zanzara avrebbe punto prima i parenti e poi l’uomo, contagiando quest’ultimo. Si tratta, appunto, del Primo caso auoctono di Dengue in Toscana. Questo significa che le nostre zanzare sono state infettate. I casi registrati sino ad ora erano stati tutti di importazione: ovvero provenienti da persone infettate all’estero. Lanazione.it - Primo caso autoctono di ‘febbre Dengue' in Toscana Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sesto Fiorentino (Firenze), 8 ottobre 2024 –di' in. Il contagio è stato rilevato in un uomo residente a Sesto Fiorentino. La catena di trasmissione del virus avrebbe seguito questo percorso: i suoi parenti sarebbero stati a Fano nelle scorse settimane dove c’è un importante clusterdi. Nel ritorno a Sesto Fiorentino la zanzara avrebbe punto prima i parenti e poi l’uomo, contagiando quest’ultimo. Si tratta, appunto, delauoctono diin. Questo significa che le nostre zanzare sono state infettate. I casi registrati sino ad ora erano stati tutti di importazione: ovvero provenienti da persone infettate all’estero.

