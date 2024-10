Più sanità, meno Pil. Giorgetti racconta la manovra (Di martedì 8 ottobre 2024) Volendo fare esercizio di ottimismo e partendo dalle buone notizie, il governo a caccia di risorse per finanziare una manovra da 25 miliardi, andrà giù di forbici un po’ dappertutto, ma non sulla sanità. Il che in un Paese che vanta liste di attesa decisamente lunghe, nonostante un Sistema sanitario tra i più efficienti e resilienti al mondo, suona bene. Giancarlo Giorgetti ha scelto l’audizione serale sul Piano strutturale di bilancio (la road map per permettere al deficit e al debito di rientrare nell’alveo delle nuove regole del Patto di stabilità, entro il 2027) per dire che la sanità non verrà toccata. “La nostra impostazione è chiara, noi andremo a tagliare le spese tranne, e l’abbiamo detto e lo ribadisco, la spesa sanitaria su cui ci impegniamo a mantenere l’incidenza sul Pil perché la riteniamo di fondamentale importanza. Formiche.net - Più sanità, meno Pil. Giorgetti racconta la manovra Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Volendo fare esercizio di ottimismo e partendo dalle buone notizie, il governo a caccia di risorse per finanziare unada 25 miliardi, andrà giù di forbici un po’ dappertutto, ma non sulla. Il che in un Paese che vanta liste di attesa decisamente lunghe, nonostante un Sistema sanitario tra i più efficienti e resilienti al mondo, suona bene. Giancarloha scelto l’audizione serale sul Piano strutturale di bilancio (la road map per permettere al deficit e al debito di rientrare nell’alveo delle nuove regole del Patto di stabilità, entro il 2027) per dire che lanon verrà toccata. “La nostra impostazione è chiara, noi andremo a tagliare le spese tranne, e l’abbiamo detto e lo ribadisco, la spesa sanitaria su cui ci impegniamo a mantenere l’incidenza sul Pil perché la riteniamo di fondamentale importanza.

Manovra - Giorgetti : "Fondi per sanità e rinnovo contratti - difficile +1% Pil nel 2024 - rendite catastali in aumento per ristrutturazioni con bonus" - Manovra fiscale 2025: il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha detto oggi in Commissione Bilancio di Camera e Senato, riunite per la discussione del Piano Strutturale di Bilancio (Psb), che ci saranno "fondi per sanità e rinnovo contratti". Il titolare del Mef ha anche ammesso che, viste ... (Ilgiornaleditalia.it)

Giorgetti : revisione dei valori catastali se usati bonus edilizi. In manovra risorse per sanità e rinnovo contratti Pa - Ricordo che l'ultima legge di bilancio aveva già stanziato le risorse per il rinnovo del triennio 2022-2024, in corso di perfezionamento", ha continuato Giorgetti. La spesa sanitaria crescerà a un tasso superiore a quello fissato per l'aggregato obiettivo della spesa netta". Roma, 8 ottobre 2024 - ... (Quotidiano.net)

Manovra : Giorgetti - priorità taglio cuneo - Irpef - contratti PA - sanità e famiglie - Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sul Piano strutturale di bilancio di medio termine, aggiungendo che “la manovra di bilancio che presenteremo nelle prossime settimane fornirà le risorse necessarie a confermare gli ... (Lapresse.it)