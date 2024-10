Minecraft, Project Sid: l’Intelligenza Artificiale può creare una civiltà da zero? (Di martedì 8 ottobre 2024) Di recente, un esperimento condotto dalla startup Altera ha attirato l’attenzione degli appassionati di intelligenza Artificiale e di gaming. In un progetto chiamato “Project Sid“, 1.000 agenti autonomi dotati di intelligenza Artificiale sono stati “liberati” su un server di Minecraft, il popolarissimo gioco sandbox dei ragazzi di Mojang Studios. Lo scopo dell’esperimento era verificare se questi agenti fossero in grado di collaborare per costruire una società autonoma e organizzata. SPOILER: ce l’hanno fatta. L’idea alla base di questo progetto era tanto ambiziosa quanto intrigante. I giocatori controllati dall’IA sono riusciti a formare un vero e proprio nucleo commerciale, a votare su una costituzione utilizzando Google Docs e a diffondere una religione fittizia, il Pastafarianesimo, attraverso l’uso di tangenti. Esports247.it - Minecraft, Project Sid: l’Intelligenza Artificiale può creare una civiltà da zero? Leggi tutta la notizia su Esports247.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Di recente, un esperimento condotto dalla startup Altera ha attirato l’attenzione degli appassionati di intelligenzae di gaming. In un progetto chiamato “Sid“, 1.000 agenti autonomi dotati di intelligenzasono stati “liberati” su un server di, il popolarissimo gioco sandbox dei ragazzi di Mojang Studios. Lo scopo dell’esperimento era verificare se questi agenti fossero in grado di collaborare per costruire una società autonoma e organizzata. SPOILER: ce l’hanno fatta. L’idea alla base di questo progetto era tanto ambiziosa quanto intrigante. I giocatori controllati dall’IA sono riusciti a formare un vero e proprio nucleo commerciale, a votare su una costituzione utilizzando Google Docs e a diffondere una religione fittizia, il Pastafarianesimo, attraverso l’uso di tangenti.

Trapianti di rene più sicuri grazie all'intelligenza artificiale : pubblicato un importante studio condotto a Verona - «L’intelligenza artificiale arriva anche in Nefrologia e potrà fornire un valido aiuto nel caso del trapianto di rene per individuare correttamente i dati clinici e strumentali del donatore e del ricevente». È questo il risultato dello studio "Galileo" che, come annunciato dall'Azienda... (Veronasera.it)

Intelligenza artificiale nella vita quotidiana : gli Europei dicono sì - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. . 000 persone, mostra come oltre la metà degli europei (53%) desideri utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare la propria qualità di vita, in particolare per quanto riguarda le faccende domestiche ... (Webmagazine24.it)

Intelligenza artificiale nella vita quotidiana : gli Europei dicono sì - La ricerca condotta da Samsung in dieci Paesi rivela un crescente interesse per l'intelligenza artificiale e il suo potenziale nel semplificare la vita quotidiana, ma evidenzia anche la necessità di maggiore chiarezza e inclusione nel dibattito pubblico. 000 persone, mostra […]. Lo studio di ... (Sbircialanotizia.it)