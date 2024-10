Michelle Comi e la sua raccolta fondi su Gofundme sono il problema minore: stiamo guardando il dito e non la luna (Di martedì 8 ottobre 2024) La notizia è questa: Michelle Comi ha aperto una raccolta fondi per ottenere la cifra di quindicimila euro e rifarsi il seno. In meno di ventiquattro ore, la cifra stabilita è stata raggiunta, ottantasei persone hanno donato e la raccolta è stata chiusa. Ora, potremmo cedere al rassicurante e allettante gioco al massacro verso chi ha donato i soldi a Comi, ma – capirete da voi – è semplicistico, riduttivo e sviante parlare di ottantasei persone che hanno raccolto quindicimila euro (in media 176 euro ciascuno). Quindi, se siete d’accordo con me, andrei oltre i vari «I coglioni vanno inculati», «La gente non fa beneficenza ma poi dona a una che vuole rifarsi il seno», «La gente è stupida». E sapete perché? Perché non parleremmo della “gente”, ma di ottantasei persone. Parleremmo di nulla. Donnapop.it - Michelle Comi e la sua raccolta fondi su Gofundme sono il problema minore: stiamo guardando il dito e non la luna Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La notizia è questa:ha aperto unaper ottenere la cifra di quindicimila euro e rifarsi il seno. In meno di ventiquattro ore, la cifra stabilita è stata raggiunta, ottantasei persone hanno donato e laè stata chiusa. Ora, potremmo cedere al rassicurante e allettante gioco al massacro verso chi ha donato i soldi a, ma – capirete da voi – è semplicistico, riduttivo e sviante parlare di ottantasei persone che hanno raccolto quindicimila euro (in media 176 euro ciascuno). Quindi, se siete d’accordo con me, andrei oltre i vari «I coglioni vanno inculati», «La gente non fa beneficenza ma poi dona a una che vuole rifarsi il seno», «La gente è stupida». E sapete perché? Perché non parleremmo della “gente”, ma di ottantasei persone. Parleremmo di nulla.

