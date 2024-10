Meteorologo si commuove in diretta parlando dell’uragano Milton. “Una cosa orribile” (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – John Morales, Meteorologo della Florida, si è commosso in diretta televisiva sul canale WTVJ mentre forniva un aggiornamento sull’intensificarsi dell’uragano Milton sul Golfo del Messico. Morales si è scusato in diretta quando le parole gli si sono strozzate in gola, mentre descriveva le condizioni estreme che tra poco raggiungeranno le coste della Florida. “Mi dispiace, è una cosa orribile”, ha detto il Meteorologo, prima di continuare a sciorinare di dati riguardanti Milton. “L’uragano si sta rafforzando nel Golfo del Messico dove, come potete immaginare, le acque del mare sono incredibilmente calde. È un caldo record” ha detto Morales, pero poi aggiungere: “Non serve che io vi spieghi perché, il riscaldamento globale e il cambiamento climatico stanno diventando una crescente minaccia”. Quotidiano.net - Meteorologo si commuove in diretta parlando dell’uragano Milton. “Una cosa orribile” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – John Morales,della Florida, si è commosso intelevisiva sul canale WTVJ mentre forniva un aggiornamento sull’intensificarsisul Golfo del Messico. Morales si è scusato inquando le parole gli si sono strozzate in gola, mentre descriveva le condizioni estreme che tra poco raggiungeranno le coste della Florida. “Mi dispiace, è una”, ha detto il, prima di continuare a sciorinare di dati riguardanti. “L’uragano si sta rafforzando nel Golfo del Messico dove, come potete immaginare, le acque del mare sono incredibilmente calde. È un caldo record” ha detto Morales, pero poi aggiungere: “Non serve che io vi spieghi perché, il riscaldamento globale e il cambiamento climatico stanno diventando una crescente minaccia”.

