McLaren W1: innovazione e prestazioni con il nuovo motore ibrido (Di martedì 8 ottobre 2024) La McLaren è nota per le sue supercar ad alte prestazioni, e con la nuova McLaren W1, il produttore britannico introduce un motore ibrido che combina potenza e sostenibilità. Questo nuovo modello segna un ulteriore passo avanti nella transizione verso motorizzazioni più pulite, senza compromettere l'esperienza di guida emozionante che ci si aspetta da un veicolo McLaren. La nuova McLaren W1 @Foto Crediti Ansa – VelvetMagUn motore che ridefinisce le aspettative Il cuore della McLaren W1 è un sistema ibrido plug-in che combina un potente motore a combustione interna con un motore elettrico avanzato. Questo tipo di configurazione permette al veicolo di offrire un'accelerazione fulminea, migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2.

