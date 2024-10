Maltempo, albero crolla sull'Alemagna: statale chiusa. Bacini di laminazione in fase di riempimento (Di martedì 8 ottobre 2024) VITTORIO VENETO - Dopo le frane il crollo degli alberi: il Fadalto senza pace. A causa dell'ondata di Maltempo che si sta riversando su tutta la regione oggi pomeriggio, verso le 17, un albero di Ilgazzettino.it - Maltempo, albero crolla sull'Alemagna: statale chiusa. Bacini di laminazione in fase di riempimento Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) VITTORIO VENETO - Dopo le frane il crollo degli alberi: il Fadalto senza pace. A causa dell'ondata diche si sta riversando su tutta la regione oggi pomeriggio, verso le 17, undi

Firenze - i disagi per il maltempo : cade un albero sul viale Machiavelli - Non si registrano feriti ma il crollo ha provocato qualche disagio al traffico. Firenze, 8 ottobre 2024 – Un grosso albero è caduto a Firenze in viale Machiavelli nel pomeriggio di martedì 8 ottobre. Allerta arancione in Toscana, la diretta Che sono intervenuti insieme alla Polizia ... (Lanazione.it)

