LIVE Roma-Wolfsburg 1-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Viens sfiora il raddoppio! (Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35? Giugliano non trova Haavi in contropiede. 33? Viens con il destro sfiora il secondo palo ma era in posizione irregolare. 31? Possesso palla continuo della squadra tedesca. 29? Spazza la difesa della Roma dopo un cross di Popp. 27? Colpo di testa di Popp, para Ceasar. 25? Fuori tempo Linari, punizione per il Wolfsburg. 23? Possesso palla continuo del Wolfsburg che non riesce a trovare spazi in attacco. 21? Haavi fermata prima dell’ingresso in area di rigore. 19? Minami anticipa Jonsdottir in contropiede. 17? Cross di Linder, spazza la difesa della Roma. 15? Goooooooooooooool, Giugliano, rigore perfetto alla destra del portiere, Roma-Wolfsburg femminile 1-0. 13? RIGORE per la Roma, mani di Hegering su cross di Haavi. 11? Minami anticipa Popp prima che possa battere a rete. 9? Roma che con il baricentro ancora troppo basso. Oasport.it - LIVE Roma-Wolfsburg 1-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Viens sfiora il raddoppio! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35? Giugliano non trova Haavi in contropiede. 33?con il destroil secondo palo ma era in posizione irregolare. 31? Possesso palla continuo della squadra tedesca. 29? Spazza la difesa delladopo un cross di Popp. 27? Colpo di testa di Popp, para Ceasar. 25? Fuori tempo Linari, punizione per il. 23? Possesso palla continuo delche non riesce a trovare spazi in attacco. 21? Haavi fermata prima dell’ingresso in area di rigore. 19? Minami anticipa Jonsdottir in contropiede. 17? Cross di Linder, spazza la difesa della. 15? Goooooooooooooool, Giugliano, rigore perfetto alla destra del portiere,1-0. 13? RIGORE per la, mani di Hegering su cross di Haavi. 11? Minami anticipa Popp prima che possa battere a rete. 9?che con il baricentro ancora troppo basso.

LIVE Roma-Wolfsburg - Champions League calcio femminile in DIRETTA : Viens parte titolare! - 45. WOLFSBURG (4-2-3-1): Frohms; Wilms, Minge, Hegering, Linder; Huth, Lattwein; Jonsdottir, Blomqvist, Beerensteyn; Popp. Allenatore: Stroot. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18. Allenatore: Spugna. La Roma Femminile di Alessandro Spugna è già pronta e carica, in vista della sfida al ... (Oasport.it)

LIVE Servette-Roma - Champions League calcio femminile in DIRETTA : Viens al posto di Giacinti dal primo minuto - Il Servette, come dimostrato a Roma, è un avversario apparentemente alla portata. Nella passata stagione, la Roma aveva salutato la competizione alla fase a gironi. La qualificazione deve diventare realtà per le campionesse d’Italia in carica. Il 3-1 dell’andata è un buon biglietto da visita ma non ... (Oasport.it)

LIVE Roma-Servette 2-1 - Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA : Viens riporta le giallorosse in vantaggio - 68? Gira palla la Roma nella propria metà campo, le giallorosse aspettano il varco giusto per far male alle avversarie. Avvio quindi in salita per le campionesse in carica della nostra Serie A, ma le giallorosse possiedono le qualità per risalire la china. 55? GOL SERVETTE! KORHONEN! Giacinti ... (Oasport.it)