Lisa Marie Presley tenne il corpo di suo figlio vicino casa per due mesi prima di seppellirlo (Di martedì 8 ottobre 2024) Secondo quanto ha rivelato la figlia Riley Keough, Lisa Marie Presley tenne il corpo del figlio Benjamin in un locale adiacente la sua casa per circa due mesi prima di seppellirlo. Benjamin si suicidò nel 2020 a soli 27 anni. Fanpage.it - Lisa Marie Presley tenne il corpo di suo figlio vicino casa per due mesi prima di seppellirlo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Secondo quanto ha rivelato la figlia Riley Keough,ildelBenjamin in un locale adiacente la suaper circa duedi. Benjamin si suicidò nel 2020 a soli 27 anni.

Julia Roberts è più che felice : è entusiasta. Ha trovato il lavoro che definisce "un privilegio" : diventare la voce di Lisa Marie Presley - Voglio dare voce a mia madre in un modo che le è sfuggito quando era in vita». « Siccome mia madre era la figlia di Elvis Presley, di lei si parlava, si discuteva e si sviscerava ogni dettaglio in continuazione», spiega l’attrice. «Sono entusiasta che Julia faccia parte di questo progetto e legga ... (Amica.it)

L’influencer Lisa Marie Proteau : “Lascio Firenze perché ci sono troppi turisti - è difficile viverci” - Continua a leggere . In un lungo video su Tiktok, 'almost fiorentina' ha spiegato le ragioni che l'hanno portata a rivalutare la città : "Ci sono troppi turisti, difficile avere una vita qui". L'influencer Lisa Marie Proteau, canadese di nascita e italiana di adozione, ha annunciato sui social la ... (Fanpage.it)