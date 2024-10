Liliana Resinovich, lo zoologo della famiglia: “Il suo cadavere era nel bosco da poco” (Di martedì 8 ottobre 2024) Ci sono importanti novità nel caso dell’omicidio di Liliana Resinovich. La famiglia della donna ha infatti chiesto l’aiuto di uno zoologo, Nicola Bressi, allo scopo di accertare quali animali popolano l’area boschiva attorno al parco di San Giovanni, dove è stato trovato il cadavere della donna. Si vuole cercare di capire se il corpo di Liliana fosse lì da diverso tempo, oppure se vi sia stato portato poco prima di essere individuato.Leggi anche: Liliana Resinovich, la svolta nel caso: uccisa lo stesso giorno della scomparsa La scoperta dello zoologo sul cadavere di Liliana Resinovich “Quel cadavere era lì da un giorno, non di più, visti i tanti animali che popolano la zona o la attraversano. – spiega lo zoologo al quotidiano triestino Il Piccolo – Io sono nato il quel rione. Thesocialpost.it - Liliana Resinovich, lo zoologo della famiglia: “Il suo cadavere era nel bosco da poco” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ci sono importanti novità nel caso dell’omicidio di. Ladonna ha infatti chiesto l’aiuto di uno, Nicola Bressi, allo scopo di accertare quali animali popolano l’area boschiva attorno al parco di San Giovanni, dove è stato trovato ildonna. Si vuole cercare di capire se il corpo difosse lì da diverso tempo, oppure se vi sia stato portatoprima di essere individuato.Leggi anche:, la svolta nel caso: uccisa lo stesso giornoscomparsa La scoperta dellosuldi“Quelera lì da un giorno, non di più, visti i tanti animali che popolano la zona o la attraversano. – spiega loal quotidiano triestino Il Piccolo – Io sono nato il quel rione.

