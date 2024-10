Liga: il Real chiama e il Barca risponde: Girona, vittoria al 99' (Di martedì 8 ottobre 2024) Milano, 8 ottobre 2024 - Nella nona giornata di Liga spagnola non sbagliano Real Madrid e Barcellona, che mantengono i primi due posti in classifica. I blancos battono, il sabato, il VillarReal, mentre il Barcellona vince in trasferta contro l'Alavés. Il derby tra Siviglia e Betis lo decide Lukebakio dal dischetto, mentre il Girona trova tre punti contro il Bilbao al 99' grazie a Stuani. Pareggi in Getafe-Osasuna, Leganés-Valencia e tra Real Sociedad e Atletico Madrid con Sucic che risponde al gol in avvio di Julian Alvarez, l'unica vera fiammata della squadra del Cholo Simeone. Ripercorriamo le sfide del weekend. Tutte le gare della nona giornata Dopo lo 0-0 del venerdì tra Leganés e Valencia, sabato c'è il pareggio tra Getafe e Osasuna per 1-1. Yildirim porta in vantaggio i padroni di casa al 21', ma allo scoccare dell'ora di gioco ecco il gol del solito Ante Budimir. Sport.quotidiano.net - Liga: il Real chiama e il Barca risponde: Girona, vittoria al 99' Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Milano, 8 ottobre 2024 - Nella nona giornata dispagnola non sbaglianoMadrid e Barcellona, che mantengono i primi due posti in classifica. I blancos battono, il sabato, il Villar, mentre il Barcellona vince in trasferta contro l'Alavés. Il derby tra Siviglia e Betis lo decide Lukebakio dal dischetto, mentre iltrova tre punti contro il Bilbao al 99' grazie a Stuani. Pareggi in Getafe-Osasuna, Leganés-Valencia e traSociedad e Atletico Madrid con Sucic cheal gol in avvio di Julian Alvarez, l'unica vera fiammata della squadra del Cholo Simeone. Ripercorriamo le sfide del weekend. Tutte le gare della nona giornata Dopo lo 0-0 del venerdì tra Leganés e Valencia, sabato c'è il pareggio tra Getafe e Osasuna per 1-1. Yildirim porta in vantaggio i padroni di casa al 21', ma allo scoccare dell'ora di gioco ecco il gol del solito Ante Budimir.

Formazioni ufficiali Real Sociedad-Atletico Madrid - Liga 2024/2025 - . Appena 8 invece i punti conquistati dai baschi, addirittura quindicesimi in classifica e chiamati a scuotersi per non compromettere la stagione. FORMAZIONI UFFICIALI REAL SOCIEDAD-ATLETICO MADRID REAL SOCIEDAD: In attesa ATLETICO MADRID: In attesa The post Formazioni ufficiali Real ... (Sportface.it)

Liga 2024/2025 - Valverde-Vinicius : il Real batte il Villarreal 2-0 e torna al successo - Passa meno di un quarto d’ora quando i padroni di casa trovano il vantaggio con il solito Valverde, già alla sua terza rete stagionale: corner dalla destra di Modric, un velo permette al pallone di raggiungere il centrocampista uruguaiano, che da circa 30 metri fa partire un destro che si infila ... (Sportface.it)

Highlights e gol Real Madrid-Villarreal 2-0 - Liga 2024/2025 (VIDEO) - . I Blancos con un gol per tempo archiviano la pratica Villarreal: a segno Valverde e Vinicius, entrambi con due prodezze da fuori area GLI HIGHLIGHTS The post Highlights e gol Real Madrid-Villarreal 2-0, Liga 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Il video con gli highlights e i gol di ... (Sportface.it)