Libano, soldati israeliani issano una bandiera in un villaggio del sud: il video (Di martedì 8 ottobre 2024) Una bandiera israeliana è stata issata dalle truppe di Tel Aviv a Maroun el-Ras, villaggio del sud del Libano situato non lontano dal confine con Israele. Un corrispondente di L'Orient le Jour spiega che il vessillo è stato issato su una villa che si trova davanti alla Linea Blu, a una ventina di chilometri dal confine L'articolo Libano, soldati israeliani issano una bandiera in un villaggio del sud: il video proviene da Il Fatto Quotidiano.

