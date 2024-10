Liberoquotidiano.it - LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA” COMANDO PROVINCIALE DI MILANO

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dal 2 al 5 ottobre, su disposizione delGenerale dell'Arma dei, ideldihanno svolto un'ampia attività di controllo straordinario del territorio attraverso numerosi servizi esterni, tenuto conto delle pianificazioni adottate nell'ambito del C.P.O.S.P. presieduto dal Prefetto die d'intesa con la Questura. Le attività sono state svolte nelle aree di maggiore aggregazione sociale allo scopo di prevenire fenomeni di criminalità diffusa e di degrado urbano, in particolare nel contrasto ai reati predatori e quelli legati agli stupefacenti. Tali controlli verranno svolti con continuità in uno sforzo operativo che va ad affiancare la proiezione esterna delle pattuglie che presidiano quotidianamente la città a piedi, in auto ed in moto.