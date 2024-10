La Fontana di Trevi diventa a ingresso contingentato dentro un recinto di pannelli trasparenti (Di martedì 8 ottobre 2024) Il cantiere è già aperto per restaurare la Fontana di Trevi per il Giubileo e renderla a ingresso contingentato, con hostess e steward che regoleranno l'accesso. È questa la soluzione all'overtourism? Vanityfair.it - La Fontana di Trevi diventa a ingresso contingentato dentro un recinto di pannelli trasparenti Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il cantiere è già aperto per restaurare ladiper il Giubileo e renderla a, con hostess e steward che regoleranno l'accesso. È questa la soluzione all'overtourism?

Fontana di Trevi a numero chiuso per il Giubileo - L’iconico lancio della monetina sarà possibile in un ‘cesto’ dalla passerella stessa. Ad annunciarlo oggi in Campidoglio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme con gli assessori alla Cultura e al Turismo Miguel Gotor e Alessandro Onorato e il soprintendente Claudio Parisi Presicce. La ... (Ilfaroonline.it)

