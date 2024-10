Lapresse.it - La Cina dichiara guerra al brandy europeo, export a rischio

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Laal. Il governo cinese ha annunciato tariffe provvisorie dal 30,6% al 39% suieuropei, come il Remy Martin, quattro giorni dopo che la maggior parte dei paesi dell’Unione Europea ha approvato dazi sui veicoli elettrici prodotti in. La contromossa offre potenzialmente ai negoziatori cinesi una leva nei colloqui con l’Ue sulla riduzione o l’eliminazione delle tariffe fino al 35,3% sui veicoli elettrici cinesi, che entrerebbero in vigore alla fine di questo mese. Le tariffe sulsono provvisorie e richiedono agli importatori di versare un deposito all’agenzia doganale cinese, a partire da venerdì. Laha aperto una serie di indagini anti-dumping su, carne di maiale e prodotti caseari europei, mentre prosegue la tensione con l’Ue, dopo l’indagine aperta da Bruxelles sulle esportazioni di veicoli elettrici cinese.