Konaté | Le pressioni dei club sui giocatori per rifiutare le Nazionali? È un tema che va discusso

(Di martedì 8 ottobre 2024): «Ledeisuiperle Nazionali? È unche va» Ibrahimadifensore francese del Liverpool ha tenuto una conferenza stampa in Nazionale. Ha parlato di Mbappé ma anche del calendario e delledeisuiper non fare accettare le loro convocazioni. Mbappé cristallizza l’attenzione come diceva Deschamps, come si convive con il fatto che sia così tanto criticato? «Penso che non sia facile convivere con la pressione che deve subire. È ancora giovane. Se avessi avuto tutta questa pressione intorno a me, non sarei riuscito a tenere il passo. Avrebbe potuto avere un blocco psicologico, mi farebbe piacere parlarne con lui. Non sapevo che fosse stato fischiato a Lille, non capisco perché».