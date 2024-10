"Ken il guerriero - Il film" al cinema dal 14 al 16 ottobre (Di martedì 8 ottobre 2024) Il 14, 15 e il 16 ottobre 2024 arriva nei cinema di Roma e del Lazio “Ken il guerriero – il film”. La pellicola del 1986 sarà proiettata nelle sale in occasione dei 40 anni dal debutto televisivo della serie anime che narra la storia del guerriero della scuola di Hokuto. La programmazione del Romatoday.it - "Ken il guerriero - Il film" al cinema dal 14 al 16 ottobre Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il 14, 15 e il 162024 arriva neidi Roma e del Lazio “Ken il– il”. La pellicola del 1986 sarà proiettata nelle sale in occasione dei 40 anni dal debutto televisivo della serie anime che narra la storia deldella scuola di Hokuto. La programmazione del

40 anni di “Ken il guerriero” : la festa nei cinema del Lazio solo il 14 - 15 - 16 ottobre - . it. Nel 2021 ha debuttato il progetto Nexo TV, dedicato alla distribuzione di contenuti on demand in streaming. Al suo debutto nel 2010 ha costruito – assieme a Eutelsat – il primo network italiano di sale digitalizzate connesse via satellite in grado di proporre eventi live in diretta in ... (Romadailynews.it)

Ken il Guerriero compie 40 anni e torna al cinema in versione restaurata - Dal manga originale al film, passando per la serie animata, ecco come riscoprire l'eroe postapocalittico. (Wired.it)

40 anni di Ken il guerriero : la festa al cinema – solo il 14 - 15 - 16 ottobre - L’elenco delle sale che programmeranno la stagione sarà a breve disponibile su nexostudios. 5, radio ufficiale dell’evento, assieme i media partner Cultura POP, MYMovies. L’evento viene proposto nelle sale in occasione dei 40 anni dal debutto televisivo della prima serie anime di Ken il ... (Nerdpool.it)