Italiani e crisi climatica: percezione, rischi e responsabilità (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il cambiamento climatico è in atto e gli Italiani sono consapevoli della sua evoluzione e ritengono che la causa sia da ricercare soprattutto nelle attività antropiche. E' quanto emerge dalla ricerca 'Il cambiamento climatico nella percezione degli Italiani' condotta da Eumetra per conto di 3Bmeteo. L’Osservatorio Meteo Companion 2024 (giunto alla sua terza L'articolo Italiani e crisi climatica: percezione, rischi e responsabilità proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il cambiamento climatico è in atto e glisono consapevoli della sua evoluzione e ritengono che la causa sia da ricercare soprattutto nelle attività antropiche. E' quanto emerge dalla ricerca 'Il cambiamento climatico nelladegli' condotta da Eumetra per conto di 3Bmeteo. L’Osservatorio Meteo Companion 2024 (giunto alla sua terza L'articoloproviene da Webmagazine24.

Cambiamento climatico - per l’82% degli italiani è in atto causato delle attività dell’uomo - Tuttavia, la presenza di una minoranza scettica sottolinea l’importanza di continuare a informare e sensibilizzare la popolazione sui rischi e le conseguenze del cambiamento climatico. Alberto Stracuzzi, Market Research Director di Eumetra, sottolinea che le persone più mature sono più preoccupate ... (Quifinanza.it)

Mo : P.Chigi - nessun cambiamento per italiani in Libano - necessario ogni sforzo diplomatico - L'Italia conferma, in linea con la posizione tenuta finora, la necessità di ogni sforzo diplomatico al fine di riavviare canali di dialogo tra le parti in conflitto. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto nelle ultime ore diversi contatti telefonici con il ministro ... (Liberoquotidiano.it)