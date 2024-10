Thesocialpost.it - Il maschio single (non più merlo): fotografia dell’uomo italiano oggi

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ve lo ricordate il grande Lando, Buzzanca non il personaggio dei fumetti, nel celebre film “Il”?quel personaggio pieno di testosterone, ululante alla dea dell’amore, pieno di passioni irrefrenabili, sembra scomparso. I locali pululano di orde di donne amazzoni, che camminano in piccoli gruppi, se non in branco, alternamente dotate di ormoni rotanti, come le alabarde spaziali di Goldrake, che ordinano fiumi di prosecco o gewürztraminer, ed i maschi latitano, a parte Messina Denaro che sembrava sopperire ovunque. In alcuni luoghi, pubblici o privati la composizione del contesto è imbarazzante, 70 a 30 se non 80 a 20. Per le donne si intende. La verità è che l’enorme crescita di ruoli, autonomia, indipendenza delle donne ha prodotto il rinculo del, soprattutto di quello, nei suoi ferormoni seduttivi.