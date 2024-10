Bergamonews.it - “Il lavoro sostenibile”, a Clusone incontro con Nando Pagnoncelli

(Di martedì 8 ottobre 2024). Venerdì 11 ottobre l’associazione “Il Testimone” inaugura la stagione culturale 2024/2025 con uncon, ricercatore sociale e presidente di IPSOS Italia, all’Auditorium delle Scuole Elementari di, in via Roma, 9. Il tema proposto per la riflessione sarà “Il: i nuovi vissuti, le nuove attese”. “Dopo la nostra ultima serata dedicata a farci raccontare le esperienze di alcuni giovani professionisti della Valle – spiega Paolo Calegari del Testimone – affronteremo il tema del mondo deldal punto di vista del percepito delle persone. Cercheremo di capire come è cambiato negli ultimi tempi il mondo dele soprattutto come le persone lo vivono e quali speranze ripongono in quest’attività che, volente o nolente, occupa gran parte delle giornate di ognuno di noi.