Il Guerriero di Capestrano è un falso? Così il simbolo dell'Abruzzo è finito davanti al Tar per una disputa tra Regione, ministero e un regista (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Guerriero di Capestrano? Secondo il ministero della Cultura, la scultura in calcare, conservata nel Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo di Chieti, raffigurante "un Guerriero dell'antico popolo italico dei Vestini, datata al VI secolo a.c." è stata "rinvenuta nel 1934 in una necropoli dell'antica città di Aufinum, nei pressi di Capestrano nell'aquilano" e si tratta di "una delle opere più monumentali e significative dell'arte italiana". Una testimonianza archeologica che ha appassionato generazioni di studiosi alla ricerca della sua identificazione. Un simbolo, indiscutibile delle terre d'Abruzzo. Almeno fino al 2022 quando Alessio Consorte, videomaker e regista pescarese, autore a novembre 2023 del docufilm Il Guerriero mi pare strano, ha espresso dei dubbi sulla sua autenticità, ne è nata una controversia. Proprio con il ministero.

