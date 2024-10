Ilnapolista.it - Il calcio, per gli ultras, è sempre stato un pretesto: comanda il denaro, in Italia e ovunque (El Paìs)

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il, per gli, èunil, in(El) In Spagna hanno un enorme problema con gli. Ma è problema condiviso, in Europa. Perché il minimo comune multiplo della violenza da stadio èlo stesso: i soldi. Gallina De Piel lo scrive chiaro e tondo nel suo editoriale su El: “Ilun. Col tempo quelè svanito ed è emersa l’unica ragione di tutto: il”. Elricorda tutti i morti da stadio in Spagna per ricordare che il mezzo per arrivare alstata la paura. Lo stadio è solo un punto di partenza per lo sviluppo degli affari successivi, come ben testimonia l’inchiesta milanese suglidi Milan e Inter.