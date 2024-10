Highlights e gol Roma-Wolfsburg 1-0: Women’s Champions League 2024/2025 (VIDEO) (Di martedì 8 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Roma-Wolfsburg 1-0, match valido per la prima giornata della fase a gironi della Women’s Champions League 2024/2025. Al Tre Fontane le giallorosse vincono all’esordio contro le tedesche. A decidere una partita molto dura ed equilibrata è un gol su calcio di rigore di capitan Manuela Giugliano, peraltro il primo gol in assoluto in questa edizione della competizione. Di seguito ecco le immagini salienti. GLI Highlights DI Roma-Wolfsburg 1-0 Manuela Giugliano ??, figura de la Roma, marca el PRIMER GOL de la #UWCL 2024/2025. La Loba está derrotando al Wolfsburg en el inicio del Grupo A. pic.twitter.com/XbH4GipNRw — Mundo Pelota (@mundopelotanet) October 8, 2024 Highlights e gol Roma-Wolfsburg 1-0: Women’s Champions League 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di1-0, match valido per la prima giornata della fase a gironi della. Al Tre Fontane le giallorosse vincono all’esordio contro le tedesche. A decidere una partita molto dura ed equilibrata è un gol su calcio di rigore di capitan Manuela Giugliano, peraltro il primo gol in assoluto in questa edizione della competizione. Di seguito ecco le immagini salienti. GLIDI1-0 Manuela Giugliano ??, figura de la, marca el PRIMER GOL de la #UWCL. La Loba está derrotando alen el inicio del Grupo A. pic.twitter.com/XbH4GipNRw — Mundo Pelota (@mundopelotanet) October 8,e gol1-0:) SportFace.

VIDEO – Monza-Roma 1-1 - Serie A : gol e highlights della partita - NUOVO PARI – Nell’ottava giornata di Serie A, la sfida tra Monza e Roma si è conclusa con un deludente pareggio per 1-1, un risultato che non giova a nessuna delle due squadre. Tuttavia, il vantaggio non è durato a lungo: solo nove minuti dopo, Dany Mota ha pareggiato per il Monza. La Roma è ... (Inter-news.it)

Highlights e gol Monza-Roma 1-1 : Serie A 2024/2025 (VIDEO) - Il video dei gol e degli highlights di Monza-Roma, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. All’U-Power Stadium di Monza ottima partenza dei giallorossi che si divorano almeno tre palle gol clamorose. . Un punto per parte. LE PAGELLE E I VOTI IL VIDEO DEI GOL E ... (Sportface.it)

Video Gol Monza-Roma 1-1 - Highlights e Sintesi - Dopo la sconfitta fuori casa rimediata la settimana scorsa al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte, il Monza oggi - domenica 6 ottobre 2024 - è tornato in campo nella settima giornata del Campionato di Serie A per andare nuovamente a caccia dei tre punti. Ospitando in casa la Roma i... (Today.it)