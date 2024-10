Romadailynews.it - Gualtieri: “Per ora nessun ticket per la Fontana di Trevi, ma valutiamo l’idea”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il sindaco di Roma annuncia un esperimento per regolare l’affollamento, ma non esclude un futuro contributo di 1-2 euro. Per il momento non ci saràper visitare ladia Roma. Lo ha chiarito il sindaco Robertodurante un intervento a SkyTg24, spiegando che l’amministrazione sta solo sperimentando una regolazione degli afflussi turistici per evitare sovraffollamenti. “Stiamo facendo qualcosa di buon senso: far rispettare il proprio turno per avvicinarsi alla,” ha detto. Il sindaco ha tuttavia sottolineato che l’introduzione di un contributo simbolico di 1 o 2 euro potrebbe essere valutata in futuro, soprattutto se dovessero rendersi necessari ulteriori servizi, come l’impiego di hostess per gestire l’afflusso. “Ma per i primi mesi non ci sarà alcun, solo un limite all’affollamento,” ha precisato. Parole chiave: