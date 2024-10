361magazine.com - Grande Fratello, Javier deluso: “Poteva dirmela questa cosa”

(Di martedì 8 ottobre 2024)da Lorenzo per gli atteggiamenti assunti in puntata: eccoè emerso, ieri sera è andata in onda una nuova puntata del reality show più amato e seguito dagli italiani.si è ritrovato inaspettatamente in diretta a dover affrontare un confronto decisivo con Shaila e con Lorenzo. Il giovane inquilino è rimastodal comportamento dell’amico Lorenzo. Leggi anche: Inchiesta Doppie Curve, spunta pure il nome di Lazza Lo sfogo del gieffinosi è isolato con Helena per riflettere su quanto accaduto in puntata. Il giovane pallavolista dichiara: “Mi sono aperto molto, abbiamo parlato l’altro giorno alla cena. Mi sono aperto molto con lui e non volevo parlare di Shaila, perché Shaila in quel momento non c’entrava nulla in quel discorso. E mi sono aperto molto, gli ho raccontato anche la mia storia.