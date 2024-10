Gli Usa sui chip non riescono a fare a meno dei colossi di Taiwan (Di martedì 8 ottobre 2024) Gli sforzi americani per disaccoppiarsi dai fornitori rivali nel settore dei chip e tagliare le linee di approvvigionamento da attori come la Cina può creare un approfondimento della dipendenza da Taiwan. E, nello specifico, dalla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) che controlla buona parte della catena del valore di base dei processori e che Washington, Gli Usa sui chip non riescono a fare a meno dei colossi di Taiwan InsideOver. It.insideover.com - Gli Usa sui chip non riescono a fare a meno dei colossi di Taiwan Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Gli sforzi americani per disaccoppiarsi dai fornitori rivali nel settore deie tagliare le linee di approvvigionamento da attori come la Cina può creare un approfondimento della dipendenza da. E, nello specifico, dallaSemiconductor Manufacturing Company (Tsmc) che controlla buona parte della catena del valore di base dei processori e che Washington, Gli Usa suinondeidiInsideOver.

Chip di Taiwan a Dresda. La scelta della Germania sulla Cina - “Stiamo mostrando la nostra bandiera qui (intende nell’Indo-Pacifico, dove nei prossimi giorni le navi tedesche chiameranno porti in Giappone e Filippine, ndr) per dimostrare che siamo al fianco dei nostri partner e amici, del nostro impegno per l’ordine basato sulle regole, la soluzione pacifica ... (Formiche.net)

Asse Germania-Taiwan sui chip : lo sbarco di Tsmc a Dresda - Un investimento da 10 miliardi di euro per portare la produzione di microchip dall’alto valore strategico per l’industria europea a Dresda, importante centro della Germania orientale: il governo di Berlino guidato da Olaf Scholz vuole continuare a rendere il Paese protagonista dell’innovazione e ... (It.insideover.com)

Microchip - da Taiwan Tsmc apre uno stabilimento a Dresda (Germania) : sovvenzioni da 5 miliardi di euro - Si tratta di “un importante pilastro perché l’Europa diventi una centrale globale dell’innovazione” per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che, nel corso della presentazione del cantiere, ha anche sottolineato che “questa fabbrica sarà unica nel suo genere, in quanto ... (Quifinanza.it)